Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:37, 18 августа 2025Интернет и СМИ

С культового советского сатирика потребовали миллионы рублей через суд

Shot: С юмориста Альтова и его семьи потребовали 12,8 млн рублей через суд
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

На культового советского сатирика Семена Альтова и его семью подали в суд, требуя от них миллионы рублей из-за архитектурного проекта в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Shot в Telegram.

Сообщается, что в 2021 году юморист купил у бывшего вице-губернатора города Юрия Молчанова и его партнера здание Лиговского банно-прачечного комбината, построенного в 1934 году. Вместе с женой Ларисой и сыном Павлом он планировал создать там арт-пространство с концертным залом. Для этого в 2024 году Альтов обратился в компанию «М. Г. Прайват Реконстракшн».

«По словам главы компании, свою работу они выполнили, но при закрытии контракта с семьей артиста произошел конфликт, который не удалось решить», — рассказал Shot. Из-за этого на сатирика и его родных подали в суд, потребовав 12,8 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что на фонд юмориста Владимира Винокура подала в суд мусорная компания. Отмечалось, что организация не заплатила за услуги вывоза отходов более 35 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он должен отказаться от Крыма и НАТО». Что известно о предстоящей встрече Трампа и Зеленского и почему ее боятся в Европе?

    Раскрыта тема встречи Трампа и Зеленского в Белом доме

    Минобороны раскрыло цели ударов российских войск

    Макрона уличили в попытке напугать французов

    На Западе назвали встречу Путина и Трампа пощечиной для ЕС

    Россиянам раскрыли стоимость отдыха в Геленджике осенью

    Россияне назвали требуемый доход для счастья

    В Британии заявили о бросившем Трампу вызов Зеленском

    В очереди на Крымский мост скопилось более двух тысяч автомобилей

    Полуобнаженного Бориса Джонсона сняли на пляже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости