С культового советского сатирика потребовали миллионы рублей через суд

Shot: С юмориста Альтова и его семьи потребовали 12,8 млн рублей через суд

На культового советского сатирика Семена Альтова и его семью подали в суд, требуя от них миллионы рублей из-за архитектурного проекта в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Shot в Telegram.

Сообщается, что в 2021 году юморист купил у бывшего вице-губернатора города Юрия Молчанова и его партнера здание Лиговского банно-прачечного комбината, построенного в 1934 году. Вместе с женой Ларисой и сыном Павлом он планировал создать там арт-пространство с концертным залом. Для этого в 2024 году Альтов обратился в компанию «М. Г. Прайват Реконстракшн».

«По словам главы компании, свою работу они выполнили, но при закрытии контракта с семьей артиста произошел конфликт, который не удалось решить», — рассказал Shot. Из-за этого на сатирика и его родных подали в суд, потребовав 12,8 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что на фонд юмориста Владимира Винокура подала в суд мусорная компания. Отмечалось, что организация не заплатила за услуги вывоза отходов более 35 тысяч рублей.