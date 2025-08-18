Россиянам назвали плюсы и минусы популярных способов хранить деньги

Экономист Щербаченко не рекомендовал держать на карте значительные суммы

Хранение денег — важная часть финансовой грамотности, однако не все способы одинаково надежны: некоторые могут привести к потере капитала, обесцениванию или даже полному исчезновению средств, сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. В беседе с «Лентой.ру» он разобрал плюсы и минусы разных инструментов для приумножения сбережений.

Хранение наличных денег дома — далеко не самый лучший и безопасный вариант, указал эксперт. Оно может быть приемлемо, если это небольшая сумма, например, 50-100 тысяч рублей, на экстренные случаи, рассказал Щербаченко. Минусы способа, по его словам, заключаются в отсутствии дохода, снижении покупательной способности денег посредством инфляции, риске кражи или порчи в связи с пожаром, потопом, вмешательством животных или детей.

Собеседник «Ленты.ру» также не рекомендовал держать значительные суммы на обычной дебетовой карте, так как это не дает начисления процентов, а деньги «съедает» инфляция. Кроме того, высок риск мошенничества.

К основным угрозам относится скимминг — когда мошенники копируют данные карты через поддельные терминалы или накладки на банкоматы, а также фишинг — когда у вас обманом, через поддельные СМС или звонки якобы из банка, выманивают реквизиты карты Петр Щербаченко экономист

В числе прочего Щербаченко рекомендовал использовать отдельную карту для платежей, особенно в интернете, а на основной хранить лишь сумму, необходимую на текущие расходы.

Вклад эксперт назвал самым простым и популярным способом сбережения средств, так как он позволяет не только хранить деньги, но и получать доход. Сегодня депозиты можно открыть под 16 процентов годовых, кроме того, сумма до 1,4 миллиона рублей будет застрахована, отметил он.

Инвестировать в золото сегодня можно через золотые слитки, инвестиционные и памятные монеты, торговлю на бирже, а также открытие обезличенного металлического счета в банках, перечислил экономист. Он указал, что инструмент не подходит для спекуляций или быстрого заработка, но может быть альтернативой для долгосрочных сбережений в рублях или в других валютах.

«Безопасная доля инвестиций, которую можно держать в золоте, варьируется в зависимости от индивидуальных финансовых целей и риска. Обычно она составляет от 7 до 20 процентов от общего инвестиционного портфеля. Это позволяет обеспечить защиту от инфляции и экономической нестабильности. Важно обратить внимание на то, что золото имеет низкую ликвидность, а разница между ценой покупки и продажи может достигать 15-20 процентов. Инвестиции в золото в основном долгосрочные, и они не приносят пассивного дохода», — поделился эксперт.

Хранение средств в некоторых иностранных валютах сегодня приводит к рискам из-за внешних факторов, предупредил собеседник «Ленты.ру». В этой связи он призвал присмотреться к валютам «дружественных» стран: дирхаму ОАЭ, китайскому юаню, турецкой лире, белорусскому рублю, казахстанскому тенге, индийской рупии, узбекскому суму, киргизскому сому.

«Выбор валюты для сбережений зависит от целей и задач инвестора или человека, в том числе планов, туристических и бизнес-поездок за рубеж. Многие знают, что важна диверсификация активов. Распределение средств, например, по разным валютам, обезопасит снижение накопления от различных рисков», — заключил Щербаченко.

Ранее экономист Александр Разуваев заявил о том, что в рамках сбережений нужно иметь сумму расходов на два года.

