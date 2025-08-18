Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:42, 18 августа 2025Культура

Солистка Reflex назвала обязательное условие для завершения СВО

Певица Reflex Ирина Нельсон назвала неожиданное условие для завершения СВО
Андрей Шеньшаков

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Солистка культовой группы Reflex Ирина Нельсон заявила о необходимости больше молиться для завершения специальной военной операции (СВО). Об этом она рассказала изданию mk.ru.

Нельсон заявила, что Бог сделает все, как хотят верующие, но люди недостаточно хотят этого.

«Чтобы такое большое количество любви шло, чтобы распространилась по всему миру. Мы должны с вами иметь в своем сердце настолько много любви, чтобы она покрывала все пространство вокруг», — рассказала артистка.

Ирина также добавила, что необходимо раскрывать сердца людей, только тогда все решится само собой.

Ранее стало известно, что солистка легендарной российской группы Reflex Ирина Нельсон объяснила конфликт поколений в отечественной эстраде американизацией молодежи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил о звонке Путину

    Зеленский высмеял пристыдившего его за внешний вид журналиста

    Стало известно о необычном способе Трампа надавить на Зеленского

    Трамп высказался о прекращении огня для мира на Украине

    Один европейский лидер не приехал на встречу с Зеленским

    Зеленский рассказал о проблемах с закупкой оружия у США

    Сына принцессы официально обвинили в четырех изнасилованиях

    В Раде предложили изменить границы Украины

    Трамп призвал к встрече с участием Путина и Зеленского

    В феврале Зеленского пристыдили за наряд в Белом доме. Как он оделся на встречу с Трампом на этот раз?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости