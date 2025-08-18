Солистка Reflex назвала обязательное условие для завершения СВО

Певица Reflex Ирина Нельсон назвала неожиданное условие для завершения СВО

Солистка культовой группы Reflex Ирина Нельсон заявила о необходимости больше молиться для завершения специальной военной операции (СВО). Об этом она рассказала изданию mk.ru.

Нельсон заявила, что Бог сделает все, как хотят верующие, но люди недостаточно хотят этого.

«Чтобы такое большое количество любви шло, чтобы распространилась по всему миру. Мы должны с вами иметь в своем сердце настолько много любви, чтобы она покрывала все пространство вокруг», — рассказала артистка.

Ирина также добавила, что необходимо раскрывать сердца людей, только тогда все решится само собой.

Ранее стало известно, что солистка легендарной российской группы Reflex Ирина Нельсон объяснила конфликт поколений в отечественной эстраде американизацией молодежи.