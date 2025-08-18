Сырский признал ложь командования ВСУ

Сырский: В ВСУ есть случаи, когда с фронта предоставляется ложная информация

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) есть случаи, когда с мест ведения боевых действий предоставляется ложная информация. Такое признание сделал главнокомандующий украинской армией Александр Сырский в интервью «РБК-Украина».

«Это приводит, во-первых, к угрозе для военных из других подразделений, которые ведут боевые действия или держат оборону рядом», — заявил он.

Сырский подчеркнул, что командование получает объективную информацию с фронта из многих источников. Среди таких он назвал украинский аналитический проект DeepState.

Главнокомандующий ВСУ также призвал постоянно готовиться к конфликту с Россией. По его мнению, Киев должен сделать выводы из украинского конфликта и модернизировать армию, сделав ее высокотехнологичной.