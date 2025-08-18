Бывший СССР
Сырский раскрыл две причины прорыва российских войск под Красноармейском

Сырский: ВС России прорвались под Красноармейском из-за особенностей местности
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска прорвались под Красноармейском (украинское название — Покровск) из-за особенностей местности и отсутствия сплошной линии фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом участке. Об этом заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский в интервью РБК-Украина.

«Местность там, во-первых, изобилует большим количеством оврагов, рек — участков, природные свойства которых позволяют скрытно передвигаться. А летом еще и много растительности, то есть трудно осуществлять контроль над линией боевого соприкосновения», — сказал он.

Главком добавил, что для наступления российские военные использовали тактику «тысячи порезов» — наступление малых штурмовых групп на широком фронте.

Сырский также сообщил, что ВСУ действительно находятся в сложной ситуации на фронте. По его словам, российские военные продолжают наступать, концентрируя силы на двух направлениях.

