Сырский оценил положение ВСУ на фронте

Сырский: ВСУ находятся в действительно сложной ситуации на фронте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в действительно сложной ситуации на фронте. Об этом заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский в интервью «РБК-Украина».

При этом он подчеркнул, что российские войска продолжают наступать. По словам военачальника, армия России концентрируется на двух направлениях: у Красноармейска (украинское название — Покровск) и в Запорожской области.

«Ситуация на фронте сейчас действительно сложная. Она характеризуется продолжением стратегической наступательной операции России», — рассказал он.

Ранее стало известно, что опытные подразделения ВСУ начали выходить из Красноармейска. Как рассказал российский разведчик с позывным Велес, вместо элитных частей ВСУ заводят в город отряды из мобилизованных.