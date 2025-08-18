Из жизни
Трамп попытался переспать с принцессой Дианой

Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн соревновались за право первыми переспать с принцессой Дианой. Об этом сообщает издание The Daily Beast.

По словам давнего биографа Трампа Майкла Вулффа, в 1996 году будущий президент США пытался произвести впечатление на принцессу Диану. Он видел в ней «трофейную жену высшего класса» и присылал огромные букеты цветов в Кенсингтонский дворец — официальную резиденцию принцессы в Лондоне.

В письмах Диана вежливо благодарила его за цветы, однако в частных беседах признавалась, что от Трампа у нее мурашки по коже.

В то время Трамп не скрывал желание вступить в интимную связь с принцессой Дианой. В 1997 году в интервью на радиошоу Говарда Стерна он заявил, что вполне мог бы заняться сексом с принцессой.

Финансист Джеффри Эпштейн считается создателем криминальной сети, занимавшейся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних. Он поддерживал тесные связи с президентами США Биллом Клинтоном и Дональдом Трампом, саудовским принцем Мухаммедом ибн Салманом, кинопродюсером Харви Вайнштейном, актером Кевином Спейси и миллиардером Биллом Гейтсом.

Ранее сообщалось, что на протяжении 15 лет Трамп и Эпштейн были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе. Они познакомились примерно в 1990 году, когда финансист приобрел недвижимость рядом с Мар-а-Лаго.

