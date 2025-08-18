Трамп пошутил об отмене президентских выборов в США

Трамп пошутил, что попробует отменить выборы в США, как это сделал Зеленский

Президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме пошутил, что тоже хочет попробовать, как он, отменить президентские выборы в США. Трансляцию ведет Times.

«Позвольте мне просто сказать, что через три с половиной года, то есть если мы случайно окажемся в состоянии войны с кем-то, выборы больше не будут проводиться», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что США предоставят Украине «очень хорошую защиту» в рамках мирного урегулирования конфликта. По его словам, Вашингтон готов обеспечить Киеву высокий уровень безопасности.

Кроме того, глава Белого дома окончательно определился с членством Украины в НАТО. Он заявил, что Киев не будет состоять в Североатлантическом альянсе.

