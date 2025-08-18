Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:00, 18 августа 2025Мир

Трамп пошутил об отмене президентских выборов в США

Трамп пошутил, что попробует отменить выборы в США, как это сделал Зеленский
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме пошутил, что тоже хочет попробовать, как он, отменить президентские выборы в США. Трансляцию ведет Times.

«Позвольте мне просто сказать, что через три с половиной года, то есть если мы случайно окажемся в состоянии войны с кем-то, выборы больше не будут проводиться», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что США предоставят Украине «очень хорошую защиту» в рамках мирного урегулирования конфликта. По его словам, Вашингтон готов обеспечить Киеву высокий уровень безопасности.

Кроме того, глава Белого дома окончательно определился с членством Украины в НАТО. Он заявил, что Киев не будет состоять в Североатлантическом альянсе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил о звонке Путину

    На Украине сообщили о переговорах Трампа и Зеленского за закрытыми дверями

    Зеленский высмеял пристыдившего его за внешний вид журналиста

    Стало известно о необычном способе Трампа надавить на Зеленского

    Трамп высказался о прекращении огня для мира на Украине

    Один европейский лидер не приехал на встречу с Зеленским

    Зеленский рассказал о проблемах с закупкой оружия у США

    Сына принцессы официально обвинили в четырех изнасилованиях

    В Раде предложили изменить границы Украины

    Трамп призвал к встрече с участием Путина и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости