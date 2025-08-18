Туристы устремились в регионы Серебряного ожерелья России

Российские и иностранные туристы устремились в регионы Серебряного ожерелья

Российские и иностранные туристы устремились в регионы Серебряного ожерелья страны — популярность данного направления возросла в первом полугодии 2025-го. Об этом сообщает Центр стратегических разработок (ЦСР) со ссылкой на информацию Росстата, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что за шесть месяцев путешественники совершили 6 миллионов поездок в регионы Серебряного ожерелья России — на 9 процентов больше, чем годом ранее. «Число поездок иностранных туристов в "Серебряное ожерелье России" за 6 месяцев увеличилось почти на четверть к аналогичному периоду прошлого года. За это время регионы посетили 397 тысяч иностранцев», — указано в сообщении.

Большой скачок популярности показали Калининградская и Вологодская области. А дольше всего туристы отдыхают в Калининградской области (3-9 ночей) и Республике Коми (3-4 ночи).

