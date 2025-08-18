Мир
03:15, 18 августа 2025

Украине предсказали роль крупного поставщика военной техники в Европу

Постпред Уитакер: Украина станет крупным поставщиком военной техники в Европу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

США уверены, что Украина станет крупным поставщиком военной техники в Европу на фоне увеличения расходов на оборону европейскими странами. Такую роль респупблике предсказал постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью Fox News.

«Они, безусловно, станут крупным поставщиком военной техники в Европу, поскольку те будут тратить пять процентов, о которых все договорились», — отметил дипломат.

Он также призвал уже сейчас задуматься о том, как будет выглядеть экономика Украины. Помимо оборонного сектора Киеву предстоит восстанавливать сельское хозяйство, порты и инфраструктуру, для чего потребуется много денег, в основном из Европы, добавил Уитакер.

Ранее стало известно, что Киев согласовал с Вашингтоном масштабные соглашения о поставках оружия.

