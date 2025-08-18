Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:56, 18 августа 2025Мир

В Европе заявили о подготовке «очень жестких санкций» против России

Глава МИД Австрии Майнль-Райзингер: Против России готовы очень жесткие санкции
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Juliane Sonntag / IMAGO / Global Look Press

Европа подготовила пакет «очень жестких санкций» против России. Об этом в интервью телеканалу ORF2 заявила глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер.

«Мы увидим, к каким результатам приведет сегодняшний саммит, но уже подготовлены очень жесткие санкции, чтобы в конце концов заставить [президента России Владимира] Путина сесть за стол переговоров», — сообщила она.

Прежде глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет антироссийских санкций может быть принят в начале сентября. Она добавила, что Европа намерена оказывать давление на Россию до тех пор, пока боевые действия на Украине не прекратятся.

До этого влияние санкций против России на урегулирование кризиса на Украине оценил госсекретарь США Марко Рубио. По его мнению, введенные бывшим президентом США Джо Байденом ограничения не повлияли на ход конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прервал встречу с Зеленским и лидерами ЕС ради звонка Путину

    Белок-зомби заметили в двух странах

    Пресс-секретарь Зеленского сообщил о продолжении переговоров в Белом доме в другом формате

    Монсон обратился к Гашеку

    Россиянам раскрыли способ сэкономить на ЖКУ

    В России заявили о стопроцентной эффективности «Авангарда»

    Стармер на встрече с Трампом призвал обеспечить безопасность Европы

    Встреча Трампа и Зеленского с лидерами ЕС завершилась

    В работе Starlink произошел масштабный сбой

    На Украине сделали вывод после встречи Трампа и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости