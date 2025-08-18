В Европе заявили о подготовке «очень жестких санкций» против России

Глава МИД Австрии Майнль-Райзингер: Против России готовы очень жесткие санкции

Европа подготовила пакет «очень жестких санкций» против России. Об этом в интервью телеканалу ORF2 заявила глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер.

«Мы увидим, к каким результатам приведет сегодняшний саммит, но уже подготовлены очень жесткие санкции, чтобы в конце концов заставить [президента России Владимира] Путина сесть за стол переговоров», — сообщила она.

Прежде глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет антироссийских санкций может быть принят в начале сентября. Она добавила, что Европа намерена оказывать давление на Россию до тех пор, пока боевые действия на Украине не прекратятся.

До этого влияние санкций против России на урегулирование кризиса на Украине оценил госсекретарь США Марко Рубио. По его мнению, введенные бывшим президентом США Джо Байденом ограничения не повлияли на ход конфликта.