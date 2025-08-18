Россия
В Госдуме отреагировали на удары ВСУ по российской инфраструктуре

Депутат ГД Журавлев: Удары ВСУ по России показывают неготовность Киева к миру
Елена Торубарова
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской инфраструктуре показывают неготовность Киева к миру. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, передает РИА Новости.

Парламентарий обратил внимание на то, что в последнее время на фоне переговорных процессов на тему урегулирования украинского конфликта ВСУ усилили атаки на российские территории.

«Это комплексная диверсионная деятельность, направленная на нанесение масштабного ущерба мирной инфраструктуре — АЭС, нефтепроводы, Крымский мост. Все это звенья одной цепи, показывающие, что Украине наплевать на условия и условности — никаких договоренностей она в принципе соблюдать не собирается. А добиться хочет лишь продолжения войны», — обозначил Журавлев.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев резко высказался о попытке Киева подорвать Крымский мост, назвав подготовку к теракту фашизмом.

