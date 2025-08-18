Секретарь «Грузинской мечты» Мдинарадзе: Киев все время использовали как пешку

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске доказала, что Киев в ходе конфликта все время использовали как пешку. Мелкой шахматной фигурой Украину назвал секретарь правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, передает ТАСС.

«Встреча показала всему миру, что Украину, к сожалению, использовали действительно в качестве пешки», — заявил представитель партии.

Он добавил, что Грузия не позволила воспользоваться собой, отказавшись в 2022 году «открыть второй фронт» против России.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уже готов провести в Вашингтоне капитуляцию под видом дипломатического успеха. Он выразил уверенность, что любой вариант мира так или иначе станет спасением для Украины.