12:11, 18 августа 2025

В очереди на Крымский мост скопилось более двух тысяч автомобилей

В очереди на Крымском мосту со стороны Тамани находится 1910 машин
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В очереди на Крымский мост скопилось более двух тысяч автомобилей, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

На 12:00 по московскому времени в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1910 транспортных средств. Время ожидания — более пяти часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 615 автомобилей. Время ожидания более двух часов.

Ранее 18 августа ФСБ сообщила о пресечении новой попытки теракта на Крымском мосту. Силовики нашли мощное самодельное взрывное устройство в автомобиле Chevrolet Volt, который прибыл с Украины в Россию транзитом.

