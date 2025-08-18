В очереди на Крымском мосту скопилось более двух тысяч машин

На Крымском мосту со стороны Тамани скопилась очередь из 2015 машин

Более 2000 машин скопились в очереди на осмотр на Крымском мосту. Об этом сообщает Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.

По данным источника, в 10:00 на путепроводе со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр находилось 2015 транспортных средств. Время ожидания в пробке составляет более пяти часов.

Также со стороны Керчи в очереди на осмотр находится 610 машин. Время ожидания — более двух часов.

По прогнозам, самыми загруженными для проезда в сторону Крыма днями будут 18 и 31 августа, в обратную сторону — 18, 21 и 25. В сентябре пробки могут быть 1 и 2 числа, а также 12 и 13.

Ранее россиянка сняла на видео пробку из 2000 машин, которая образовалась на Крымском мосту утром 15 августа. Автор публикации уточнила, что транспорт скопился перед автобусной остановкой «Поворот на Багерово».

