Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
12:36, 18 августа 2025Моя страна

В Оренбурге провели экологическую акцию

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Fix Price

В Оренбурге провели экологическую акцию на территории Зауральной рощи — историческом природном объекте города. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Fix Price.

Отмечается, что за несколько часов работы экоактивисты собрали 20 мешков мусора, тем самым существенно преобразив облик парка. А после акции все волонтеры получили подарки.

Материалы по теме:
«Это будет потрясающее пространство». Эксперты рассказали, как изменится парк «Покровское-Стрешнево» после реабилитации
«Это будет потрясающее пространство».Эксперты рассказали, как изменится парк «Покровское-Стрешнево» после реабилитации
8 апреля 2022
Спящая принцесса, отшельники и древние тайны. Что искать российскому туристу на Алтае?
Спящая принцесса, отшельники и древние тайны.Что искать российскому туристу на Алтае?
11 апреля 2022

Известно, что программа «Вместе для добрых дел» реализуется Fix Price с целью поддержки экологических и социальных инициатив.

В марте волонтер в зеленой маске собрал мусор на пляже в российском городе. «Убирал мусор с городского пляжа. Но не получилось все собрать. Собрал только несколько демонстрационных мешков», — написал он. Волонтер добавил, что мусор копился на пляже с 2008 года, поэтому не удалось убрать все.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он должен отказаться от Крыма и НАТО». Что известно о предстоящей встрече Трампа и Зеленского и почему ее боятся в Европе?

    Троих человек порезали за одну ночь в российском городе

    Сжегшему российский паспорт певцу ужесточили наказание

    Буланова отреагировала на внесение в базу «Миротворца»

    Ольга Серябкина показала откровенные кадры в бикини

    Российские войска прорвали оборону ВСУ под Купянском

    В Оренбурге провели экологическую акцию

    В СДЭК прокомментировали сообщения о сбое в работе сервисов

    Женщина устала от насмешек и потратила полмиллиона рублей на уменьшение лба

    Насмерть придавившая российского ребенка скульптура стала причиной возбуждения дела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости