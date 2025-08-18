В Оренбурге провели экологическую акцию на территории Зауральной рощи — историческом природном объекте города. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Fix Price.

Отмечается, что за несколько часов работы экоактивисты собрали 20 мешков мусора, тем самым существенно преобразив облик парка. А после акции все волонтеры получили подарки.

Известно, что программа «Вместе для добрых дел» реализуется Fix Price с целью поддержки экологических и социальных инициатив.

