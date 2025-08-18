Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:31, 18 августа 2025
Бывший СССР

В Раде испугались гнева Трампа по итогам встречи с Зеленским

FT: Ряд депутатов Рады выразил пессимизм перед встречей Зеленского и Трампа
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Депутаты Верховной Рады Украины выразили пессимизм перед встречей президента страны Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет The Financial Times (FT).

«Несколько действующих и бывших официальных лиц США и Украины настроены более пессимистично в отношении встречи в понедельник, опасаясь, что Зеленскому будет сложно изменить динамику в пользу Киева», — подчеркивает издание.

Депутат Рады от партии «Голос» Юлия Клименко рассказала FT об опасениях гнева Трампа в случае слишком жесткой позиции Зеленского по вопросам урегулирования конфликта на Украине. В свою очередь представитель партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе усомнилась в возможности заключить долгосрочное мирное соглашение.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский заявил о готовности Зеленского к капитуляции под видом дипломатического успеха. Он выразил уверенность, что любой вариант мира станет спасением для Украины.

