Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:59, 18 августа 2025Россия

В России губернатор предложил публиковать данные использующих укрытия как туалеты граждан

Гладков предложил публиковать данные граждан, использующих укрытия как туалеты
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил публиковать данные граждан, использующих укрытия от воздушных атак в качестве общественных туалетов. На ситуацию глава региона отреагировал в ходе заседания местного правительства, трансляция которого велась в соцсети «ВКонтакте».

По словам Гладкова, из-за описанных действий несознательных жителей попавший под обстрел человек не попадет в укрытие. Он поручил управляющим компаниям оснастить защитные модули видеокамерами.

«Если кто-то неадекватно себя ведет, я предлагаю максимально публиковать. Пусть лучше потом предъявят претензии в рамках нарушения закона о персональных данных и будем судиться, но покажем героев в кавычках и назовем фамилии, места работы, места проживания. Пусть все посмотрят на них», — сказал губернатор.

Ранее жителей Белгородской области возмутили продаваемые в одном из кафе пирожные с надписями «Укрытие от укрытия» и «Укрытие от жизни после 2022 года». По мнению критиков, «хайпиться на нынешней обстановке» недопустимо. В свою очередь представители заведения пообещали убрать блюдо из меню.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он должен отказаться от Крыма и НАТО». Что известно о предстоящей встрече Трампа и Зеленского и почему ее боятся в Европе?

    Раскрыта тема встречи Трампа и Зеленского в Белом доме

    Минобороны раскрыло цели ударов российских войск

    Макрона уличили в попытке напугать французов

    На Западе назвали встречу Путина и Трампа пощечиной для ЕС

    Россиянам раскрыли стоимость отдыха в Геленджике осенью

    Россияне назвали требуемый доход для счастья

    В Британии заявили о бросившем Трампу вызов Зеленском

    В очереди на Крымский мост скопилось более двух тысяч автомобилей

    Полуобнаженного Бориса Джонсона сняли на пляже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости