В России губернатор предложил публиковать данные использующих укрытия как туалеты граждан

Гладков предложил публиковать данные граждан, использующих укрытия как туалеты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил публиковать данные граждан, использующих укрытия от воздушных атак в качестве общественных туалетов. На ситуацию глава региона отреагировал в ходе заседания местного правительства, трансляция которого велась в соцсети «ВКонтакте».

По словам Гладкова, из-за описанных действий несознательных жителей попавший под обстрел человек не попадет в укрытие. Он поручил управляющим компаниям оснастить защитные модули видеокамерами.

«Если кто-то неадекватно себя ведет, я предлагаю максимально публиковать. Пусть лучше потом предъявят претензии в рамках нарушения закона о персональных данных и будем судиться, но покажем героев в кавычках и назовем фамилии, места работы, места проживания. Пусть все посмотрят на них», — сказал губернатор.

Ранее жителей Белгородской области возмутили продаваемые в одном из кафе пирожные с надписями «Укрытие от укрытия» и «Укрытие от жизни после 2022 года». По мнению критиков, «хайпиться на нынешней обстановке» недопустимо. В свою очередь представители заведения пообещали убрать блюдо из меню.

