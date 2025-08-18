В России назвали способы противодействия украинской ракете «Фламинго»

Кнутов: Ракету «Фламинго» могут сбивать С-400, С-350 «Витязь» и «Панцирь»

Предполагаемой новой украинской ракете «Фламинго» смогут противодействовать российские комплексы С-400, С-350 «Витязь», С-300В4 и «Панцирь». Их назвал в разговоре со «Взглядом» военный эксперт Юрий Кнутов.

Он отметил, что в России накопили большой опыт противодействия крылатым ракетам с помощью этих систем. Вместе с тем эксперт назвал ракету серьезным вызовом для российской противоракетной обороны.

Кнутов также отметил, что «Фламинго», по сути, является британской ракетой FP-5, так как у Украины нет мощностей и технологического потенциала для выпуска такого вооружения.

Ранее появился снимок крылатой ракеты «Фламинго», сделанный несколько дней назад в цехе одной из украинских оборонных компаний. Заявленная дальность полета изделия составляет 3000 километров. Утверждается, что «Фламинго» запустили в серийное производство.

При этом в России также заявили, что Киев выдает за эту ракету британский боеприпас FP-5.