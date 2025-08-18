Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:59, 18 августа 2025Россия

В России назвали способы противодействия украинской ракете «Фламинго»

Кнутов: Ракету «Фламинго» могут сбивать С-400, С-350 «Витязь» и «Панцирь»
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Предполагаемой новой украинской ракете «Фламинго» смогут противодействовать российские комплексы С-400, С-350 «Витязь», С-300В4 и «Панцирь». Их назвал в разговоре со «Взглядом» военный эксперт Юрий Кнутов.

Он отметил, что в России накопили большой опыт противодействия крылатым ракетам с помощью этих систем. Вместе с тем эксперт назвал ракету серьезным вызовом для российской противоракетной обороны.

Кнутов также отметил, что «Фламинго», по сути, является британской ракетой FP-5, так как у Украины нет мощностей и технологического потенциала для выпуска такого вооружения.

Ранее появился снимок крылатой ракеты «Фламинго», сделанный несколько дней назад в цехе одной из украинских оборонных компаний. Заявленная дальность полета изделия составляет 3000 километров. Утверждается, что «Фламинго» запустили в серийное производство.

При этом в России также заявили, что Киев выдает за эту ракету британский боеприпас FP-5.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дружественная России страна наращивает военные поставки ВСУ. Что об этом известно?

    Советник Трампа спровоцировал резкий скачок цен на нефть

    Названы распространенные ошибки при стирке постельного белья

    Кэти Перри ударило током на концерте

    Европейцы захотели бойкотировать военный парад в Китае из-за приезда Путина

    Фигуранту дела о подрыве автомобиля экс-офицера СБУ в Москве вынесли приговор

    Вероятность трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского оценили

    Путин рассказал о переговорах с Трампом еще одному иностранному лидеру

    В Варшаве разгорелся скандал из-за отсутствия Польши на встрече Зеленского и Трампа

    По улицам столицы региона России разбросали начиненные рыболовными крючками сосиски

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости