Экс-сенатор Ковитиди: Позиция Трампа по Крыму обоснована

Позиция президента США Дональда Трампа по статусу Крыма обоснована и соответствует принципу исторической справедливости. Об этом заявила экс-сенатор от республики, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, передает РИА Новости.

«Очевидно, что американский президент владеет вопросом. История Крыма неразрывно связана с историей России. Мир на Украине необходим всем, и это возможно, для этого надо признать очевидное — российский статус Крыма», — обозначила Ковитиди.

Политик также напомнила, что декларация о государственном суверенитете Украины 1990 года запрещает государству вступать в какие-либо военные союзы, в том числе в НАТО. Кроме того, по ее словам, принятый в августе 1991 года Акт провозглашения независимости Украины также закрепляет внеблоковый статус страны.

«Крымчане успели в марте 2014 года провести общенародный референдум и по его итогам присоединиться к России. Но Зеленский не хочет признать реальность, остановить кровопролитие и прекратить военный конфликт. Мира хотят все кроме Зеленского», — заключила она.

Ранее во Франции заявили о признании Трампом Крыма за Россией. По словам французского политика Флориана Филиппо, американский президент призвал украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от полуострова.