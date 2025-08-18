Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:44, 18 августа 2025Россия

В России оценили позицию Трампа по статусу Крыма

Экс-сенатор Ковитиди: Позиция Трампа по Крыму обоснована
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Позиция президента США Дональда Трампа по статусу Крыма обоснована и соответствует принципу исторической справедливости. Об этом заявила экс-сенатор от республики, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, передает РИА Новости.

«Очевидно, что американский президент владеет вопросом. История Крыма неразрывно связана с историей России. Мир на Украине необходим всем, и это возможно, для этого надо признать очевидное — российский статус Крыма», — обозначила Ковитиди.

Политик также напомнила, что декларация о государственном суверенитете Украины 1990 года запрещает государству вступать в какие-либо военные союзы, в том числе в НАТО. Кроме того, по ее словам, принятый в августе 1991 года Акт провозглашения независимости Украины также закрепляет внеблоковый статус страны.

«Крымчане успели в марте 2014 года провести общенародный референдум и по его итогам присоединиться к России. Но Зеленский не хочет признать реальность, остановить кровопролитие и прекратить военный конфликт. Мира хотят все кроме Зеленского», — заключила она.

Ранее во Франции заявили о признании Трампом Крыма за Россией. По словам французского политика Флориана Филиппо, американский президент призвал украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от полуострова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дружественный России лидер поддержал политику Алиева и Евросоюз. Что об этом известно?

    ЕС проведет саммит по итогам переговоров с США

    Пластический хирург оценил изменения во внешности Роналду

    Перенесший инсульт телеведущий сообщил об угрожающей жизни болезни

    В России оценили позицию Трампа по статусу Крыма

    В России пожаловались на нулевой спрос на новый «Москвич»

    Предсказано влияние удара ВС России по нефтебазе SOCAR на отношения с Баку

    Напившуюся в самолете женщину вырвало на попутчиков во время полета

    Huawei бросила вызов Android и iOS

    Компания молодых ребят зверски избила россиянку из-за замечания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости