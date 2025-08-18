Мир
18 августа 2025

Во Франции заявили о признании Трампом Крыма за Россией

Филиппо: Трамп признал Крым за РФ, призывая Зеленского отказаться от полуострова
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Президент США Дональд Трамп признал Крым за Россией, призывая украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от полуострова. Об этом на странице в социальной сети X написал французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«За несколько часов до встречи в Белом доме Трамп оказывает очень своевременное давление на Зеленского и его проевропейских дядюшек и тетушек, держащих его за руку!» — написал автор поста.

По его словам, глава Белого дома также подтверждает, что Крым официально принадлежит России.

Ранее Филиппо заявил, что Зеленский и лидеры стран-участниц Европейского союза попытаются сорвать мирный процесс по урегулированию украинского кризиса во время визита в Вашингтон. Он отметил, что их цель — саботировать мирный процесс.

