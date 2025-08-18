В России подсчитали участников программы долгосрочных сбережений

НАПФ: В программу долгосрочных сбережений вложили деньги 6,1 миллиона россиян

В России больше 6,1 миллиона граждан вложились в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом заявил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. Его процитировало News.ru.

По его словам, общий объем взносов преодолел отметку в 449 миллиардов рублей. Достигнутые результаты он объяснил уникальными характеристиками продукта, предложенного государством населению. К числу таковых он отнес софинансирование, налоговые вычеты и гарантии сохранности средств (страховое покрытие — до 2,8 миллиона рублей на личные взносы).

В первых числах августа были опубликованы результаты опроса, который показал, что 77 процентов граждан не разбираются в формировании пенсионных накоплений и не интересуются этим вопросом. Кроме того, 69 процентов жителей России слышали о программе долгосрочных сбережений. Однако 45 процентов не заинтересовались таким инструментом, а 29 процентов признались, что у них нет времени разбираться в этой теме. Еще 22 процента оказались не готовы планировать на длительный срок.