10:26, 18 августа 2025Мир

Названо условие выхода США из урегулирования по Украине

Посол Яковенко: Зеленский вряд ли привезет Трампу план победы над Россией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры вряд ли привезут на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом «план победы над Россией». Об этом заявил член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко, его слова приводит РИА Новости.

«Вряд ли они привезут с собой реалистичный план "победы над Россией". Иначе США выйдут из процесса урегулирования. А уже на 22 августа в графике Трампа стоит трехсторонняя встреча с участием президента [России Владимира] Путина и Зеленского. Сейчас решать Украине и Европе, хотят ли они оказаться за столом переговоров (...) или их вычеркнут из списка», — отметил посол.

Яковенко указал на то, что сейчас от решения Киева и европейских столиц зависит «установление мира, а не перемирия». По его словам, им предстоит напрямую «очень быстро» договариваться с Москвой, если они откажутся от условий американского лидера по разрешению украинского кризиса.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп поддерживает идею установления полного контроля России над Донбассом и заморозки линии фронта в других местах. Уточняется, что он готов пойти на это для заключения мирного соглашения по Украине.

