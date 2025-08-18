В России высказали предположение об итогах встречи Трампа с Зеленским

Слуцкий: Встреча Трампа с Зеленским и лидерами Европы станет моментом истины

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а также лидеров Европы станет моментом истины в вопросе украинского конфликта. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram.

Парламентарий предположил, что в случае отказа США от поддержки Украины Европа вряд ли взвалит на себя это бремя.

«Реалии фронта явно не на руку киевскому режиму, и это веский аргумент (...) Сегодня во многом момент истины — мир или война до последнего украинца», — обозначил Слуцкий.

Депутат добавил, что ранее Трамп дал твердо понять, что разделяет подходы по установлению прочного мира, а не «призрачного перемирия». «Президент США прямо сказал: "Зеленский может практически немедленно положить конец войне с Россией, если захочет, или же продолжить борьбу". Мяч на стороне Киева», — заключил он.

Ранее сообщалось, что встреча Трампа с Зеленским состоится в понедельник, 18 августа, в Белом доме. После этого предполагаются переговоры главы США с представителями Евросоюза.