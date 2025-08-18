В России захотели ввести сокращенный рабочий день для мужчин с одной целью

В России предложили ввести сокращенный рабочий день для молодых отцов

В России захотели ввести сокращенный рабочий день один раз в неделю для мужчин в целях поддержки молодых семей. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил инициативу в Министерство труда, пишет Shot в своем Telegram.

По данным канала, условный четверг может стать сокращенным в течение трех лет для молодых отцов, чтобы немного разгрузить матерей. Согласно предложению парламентария, в этот день мужчины, имеющие детей, должны будут работать не более шести часов. Выбор дня объясняется тем, что он самый не загруженный из пятидневки.

«Инициатива даст реальную возможность полноценно участвовать в заботах о малыше, будь то посещение поликлиники, развивающих занятий или просто совместные игры и прогулки», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Ранее в Госдуме предлагали сделать сокращенную рабочую пятницу для женщин. Предполагалось, что это даст россиянкам возможность качественно проводить время с семьей, что скажется на повышении рождаемости в России.