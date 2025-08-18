В российском регионе самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В Тюмени самолет Ан-24 с пассажирами выкатился за пределы ВПП

В российском регионе самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Инцидент произошел в Тюмени во время взлета воздушного судна из аэропорта Рощино утром 18 августа. На борту находились 40 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

В настоящее время самолет отбуксирован на стоянку. Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку на предмет соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Ранее в Индии пассажирский самолет авиакомпании Air India выкатился за пределы полосы во время посадки. В условиях сильного дождя пилоты неудачно посадили воздушное судно, был поврежден двигатель.