Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:45, 18 августа 2025Путешествия

В российском регионе самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В Тюмени самолет Ан-24 с пассажирами выкатился за пределы ВПП
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Уральская транспортная прокуратура

В российском регионе самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Инцидент произошел в Тюмени во время взлета воздушного судна из аэропорта Рощино утром 18 августа. На борту находились 40 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

В настоящее время самолет отбуксирован на стоянку. Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку на предмет соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Ранее в Индии пассажирский самолет авиакомпании Air India выкатился за пределы полосы во время посадки. В условиях сильного дождя пилоты неудачно посадили воздушное судно, был поврежден двигатель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту. Машину со 130 килограммами взрывчатки везли из Украины в Россию через Грузию

    Тренер клуба РПЛ назвал позорным судейство в проигранном его командой матче

    У телезвезды случился выкидыш в прямом эфире шоу

    Подростки избили соратника «Русской общины» со словами «будем резать русню»

    Незаконный вывоз наличных из России взлетел

    На Камчатке с вулкана сошел мощный лавовый поток

    Фото полуголого 54-летнего Мэтта Дэймона обругали в сети

    В России анонсировали распродажу автомобилей такси

    Стало известно о тандеме Су-34 и Су-35С

    Популярная актриса лишилась части зуба из-за перегородки в первом классе самолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости