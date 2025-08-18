В российском регионе сгорело кладбище

В Ставропольском крае из-за пала травы сгорело кладбище

По информации канала, трава загорелась после того, как ее подожгли неизвестные у села Канглы. Предварительно, это было сделано в сельскохозяйственных целях. Огонь стремительно распространился и до кладбища, так как в районе стоит жара и засуха.

Пожар также уничтожил несколько построек и охватил площадь вокруг села. Сам населенный пункт уцелел. Других данных о ситуации нет.

