Россия
15:18, 18 августа 2025

В российском регионе сгорело кладбище

В Ставропольском крае из-за пала травы сгорело кладбище
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал 112

В Ставропольском крае из-за пала травы сгорело кладбище. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, трава загорелась после того, как ее подожгли неизвестные у села Канглы. Предварительно, это было сделано в сельскохозяйственных целях. Огонь стремительно распространился и до кладбища, так как в районе стоит жара и засуха.

Пожар также уничтожил несколько построек и охватил площадь вокруг села. Сам населенный пункт уцелел. Других данных о ситуации нет.

Ранее пожар разгорелся на кладбище в Набережных Челнах в Татарстане. Его площадь составила 100 квадратных метров, никто не пострадал.

