В США остались недовольны одним действием Зеленского

Politico: США недовольны нежеланием Зеленского уступать Донбасс России

Американские чиновники недовольны нежеланием президента Украины Владимира Зеленского признавать контроль России над всем Донбассом. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме сообщает Politico.

Утверждается, что правительство США видит в таком действии Украины «сильную карту». Уступка Донбасса РФ, по словам источника, будет полезна Киеву, который «все равно потеряет» эти территории.

«[Вашингтон] призывает [украинские власти] быть реалистичными в своей оценке того, что они могут сделать с имеющейся у них боевой мощью», — сказал собеседник газеты.

Ранее Зеленский назвал невозможной передачу территорий России. «Конституция Украины не позволяет отказываться от территории или торговать землей», — заявил он.