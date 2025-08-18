Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:39, 18 августа 2025Экономика

Ведущая экономика Евросоюза призвала США не медлить с отменой пошлин

Правительство ФРГ: Пошлины США на машины из ЕС должны быть снижены быстро
Кирилл Луцюк

Фото: Swen Pfoertner / Reuters

Пошлины, которые ввели власти США на европейские автомобили, создали серьезную нагрузку на экспортно ориентированную экономику Германии. Об этом заявил представитель правительства этой ведущей экономики ЕС Штеффен Майер. Его процитировало ТАСС.

По его словам, эти тарифы должны быть снижены быстро в соответствии с теми договоренностями, которых добились Вашингтон и Брюссель.

Мейер уточнил, что переговоры Европейской комиссии по совместной письменной декларации продолжаются. Правительство ФРГ в этом отношении оказывает полную поддержку ЕК.

До этого стало известно, что аналогичные надежды на скорое снижение Вашингтоном автомобильных пошлин питают и в Европейской комиссии. Обеспокоенность ее представителей вызывает то, что снижение тарифов должно было вступить в силу 1 августа, но соответствующих распоряжений президента США так и не появилось. В то же время автомобильная промышленность ФРГ уже предупредила о дополнительных расходах в миллиарды долларов, которые продолжают расти.

По прогнозам, которые были опубликованы в конце июля, потери Германии от пошлин США могут дойти до 31 миллиарда евро в год. В среднесрочной перспективе экспорт товаров из ФРГ в Штаты рухнет на 20 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил о звонке Путину

    В США сравнили две встречи Зеленского и Трампа

    На Украине сообщили о переговорах Трампа и Зеленского за закрытыми дверями

    Зеленский высмеял пристыдившего его за внешний вид журналиста

    Стало известно о необычном способе Трампа надавить на Зеленского

    Трамп высказался о прекращении огня для мира на Украине

    Один европейский лидер не приехал на встречу с Зеленским

    Зеленский рассказал о проблемах с закупкой оружия у США

    Сына принцессы официально обвинили в четырех изнасилованиях

    В Раде предложили изменить границы Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости