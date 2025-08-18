Ведущая экономика Евросоюза призвала США не медлить с отменой пошлин

Правительство ФРГ: Пошлины США на машины из ЕС должны быть снижены быстро

Пошлины, которые ввели власти США на европейские автомобили, создали серьезную нагрузку на экспортно ориентированную экономику Германии. Об этом заявил представитель правительства этой ведущей экономики ЕС Штеффен Майер. Его процитировало ТАСС.

По его словам, эти тарифы должны быть снижены быстро в соответствии с теми договоренностями, которых добились Вашингтон и Брюссель.

Мейер уточнил, что переговоры Европейской комиссии по совместной письменной декларации продолжаются. Правительство ФРГ в этом отношении оказывает полную поддержку ЕК.

До этого стало известно, что аналогичные надежды на скорое снижение Вашингтоном автомобильных пошлин питают и в Европейской комиссии. Обеспокоенность ее представителей вызывает то, что снижение тарифов должно было вступить в силу 1 августа, но соответствующих распоряжений президента США так и не появилось. В то же время автомобильная промышленность ФРГ уже предупредила о дополнительных расходах в миллиарды долларов, которые продолжают расти.

По прогнозам, которые были опубликованы в конце июля, потери Германии от пошлин США могут дойти до 31 миллиарда евро в год. В среднесрочной перспективе экспорт товаров из ФРГ в Штаты рухнет на 20 процентов.