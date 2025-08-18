Россия
19:30, 18 августа 2025

Власти назвали фейком ролик о подготовке атаки дронов на Белгород

Мэрия Белгорода назвала фейком ролик о подготовке атаки более тысячи дронов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Валентин Демидов

Валентин Демидов. Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

Информация о подготовке атаки на Белгород более тысячи беспилотников является фейком. Об этом сообщили в Telegram-канале городской мэрии.

Ранее в сети появилось видео, где якобы мэр города Валентин Демидов сообщает о подготовке атаки на Белгород.

«Признаки монтажа очевидны: неестественная мимика, искажение изображения и артефакты вокруг лица, что свидетельствует о применении технологии дипфейка», — говорится в сообщении.

Ранее Демидов назвал фейком сообщения об эвакуации жителей города. Он пояснил, что появившееся в интернете видео — подделка, которую могли создать при помощи технологий искусственного интеллекта.

