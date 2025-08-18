Военкор подцепил «жрущих роговицу» амеб после лайфхака в Донецке

Военкор Стешин получил редкое заболевание глаз после душа из ведра в Донецке

Военкор Дмитрий Стешин получил редкое заболевание глаз после душа из ведра в Донецке. Об этом он написал в Telegram.

Журналист пояснил, что в Донецке он воспользовался лайфхаком — нагретой на солнце водой из ведра для целей личной гигиены. Такая мера стала вынужденной из-за нехватки в городе воды, отметил он.

Вскоре после этого военкор стал терять зрение. По словам Стешина, ему не удавалось сконцентрировать взгляд, глаза обильно слезились. «Я когда на встречу с министром обороны ехал, думал, не доберусь, надо вызывать санитарный вертолет», — написал он.

Вскоре журналисту поставили диагноз — акантамебный кератит. Заболевание вызывают амебы, которые, по выражению военкора, «сидят под веками и натурально жрут роговицу глаза».

Ранее жители Донецка рассказали, что у них практически иссякли источники воды. К этому привела установившаяся в Донецкой народной республике (ДНР) жара. «Тяжелее всего приходится старикам — они не могут каждый день ездить за водой на автобусах. Но воды в село привозят мало», — пояснили работающие в ДНР волонтеры.