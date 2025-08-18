Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:55, 18 августа 2025Россия

Военкор подцепил «жрущих роговицу» амеб после лайфхака в Донецке

Военкор Стешин получил редкое заболевание глаз после душа из ведра в Донецке
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Военкор Дмитрий Стешин получил редкое заболевание глаз после душа из ведра в Донецке. Об этом он написал в Telegram.

Журналист пояснил, что в Донецке он воспользовался лайфхаком — нагретой на солнце водой из ведра для целей личной гигиены. Такая мера стала вынужденной из-за нехватки в городе воды, отметил он.

Вскоре после этого военкор стал терять зрение. По словам Стешина, ему не удавалось сконцентрировать взгляд, глаза обильно слезились. «Я когда на встречу с министром обороны ехал, думал, не доберусь, надо вызывать санитарный вертолет», — написал он.

Вскоре журналисту поставили диагноз — акантамебный кератит. Заболевание вызывают амебы, которые, по выражению военкора, «сидят под веками и натурально жрут роговицу глаза».

Ранее жители Донецка рассказали, что у них практически иссякли источники воды. К этому привела установившаяся в Донецкой народной республике (ДНР) жара. «Тяжелее всего приходится старикам — они не могут каждый день ездить за водой на автобусах. Но воды в село привозят мало», — пояснили работающие в ДНР волонтеры.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту. Машину со 130 килограммами взрывчатки везли из Украины в Россию через Грузию

    Тренер клуба РПЛ назвал позорным судейство в проигранном его командой матче

    У телезвезды случился выкидыш в прямом эфире шоу

    Подростки избили соратника «Русской общины» со словами «будем резать русню»

    Незаконный вывоз наличных из России взлетел

    На Камчатке с вулкана сошел мощный лавовый поток

    Фото полуголого 54-летнего Мэтта Дэймона обругали в сети

    В России анонсировали распродажу автомобилей такси

    Стало известно о тандеме Су-34 и Су-35С

    Популярная актриса лишилась части зуба из-за перегородки в первом классе самолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости