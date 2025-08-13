Жители ДНР описали жизнь без воды в регионе словами «меньше пьем»

Волонтер Федотова: Жители поселков в ДНР страдают от нехватки питьевой воды

Жители небольших поселков в окрестностях Донецка страдают от сильной нехватки питьевой воды, поскольку водовозы из регионального центра приезжают нерегулярно. Об этом «Ленте.ру» рассказала руководитель гуманитарного отдела проекта «Общество.Будущее» Виктория Федотова.

Она привела в пример ситуацию в селе Каменка в Старобешевском районе Донецкой народной республики (ДНР). Водопроводная вода из-за дефицита туда не поступает вовсе, а грунтовой из скважин — почти не осталось из-за аномальной жары.

«Тяжелее всего приходится старикам — они не могут каждый день ездить за водой на автобусах. Но воды в село привозят мало», — сказала Федотова.

Она добавила, что на вопросы волонтеров, как местные выживают в условиях такого дефицита, они отвечают: «Меньше пьем, меньше едим, не стираем».

Большинство населенных пунктов Донецкой и в меньшей степени Луганской народной республики (ДНР и ЛНР) страдают от дефицита воды с февраля 2022 года, когда украинская армия перекрыла водоводы канала «Северский Донец — Донбасс». Его исток находится в районе Славянска, на подконтрольной Украине территории.

Весной 2023 года в регионе был введен в эксплуатацию новый водовод «Дон — Донбасс». Однако он так и не вышел на проектную мощность и работает нестабильно — обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) приводят к остановкам, а на отдельных участках случаются прорывы.