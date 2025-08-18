Военкор высмеял слова Сырского об итогах операции в Курской области

Военкор Коц высмеял слова Сырского об итогах операции в Курской области

Слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского об итогах операции в Курской области являются «продуктом информационной диареи». Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

Коц высмеял слова Сырского о якобы «лучшем результате среди всех крупных операций» по итогам наступления ВСУ в Курской области. Он указал на пропорции в ходе обмена телами военнослужащих между Россией и Украиной и отметил отсутствие критики заявлений главкома ВСУ в украинском обществе.

«У нас, кстати, еще несколько тысяч замороженных "захистников" (имеются в виду тела военнослужащих ВСУ — прим. «Ленты.ру»). Вы, херои Курской перемоги, забирать их собираетесь вообще?» — задался вопросом военкор.

Коц также раскритиковал высказывание главкома ВСУ о якобы уничтожении российской частной военной компании «Вагнер» в ходе боев за Артемовск (украинское название — Бахмут) в 2023 году. Он подчеркнул, что бывшие бойцы «Вагнера» продолжают сражаться с украинскими войсками в составе Вооруженных сил России.

Ранее Сырский признал ложь командования ВСУ на нижестоящих уровнях. Он подчеркнул, что подобные действия приводят к угрозам для соседних подразделений.