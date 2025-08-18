Мир
16:47, 18 августа 2025МирЭксклюзив

Вероятность трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского оценили

Политолог Асафов допустил трехстороннюю встречу Путина, Трампа и Зеленского
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Вероятность трехсторонней встречи президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского на этой неделе существует, несмотря на то, что времени на подготовку мало, считает политолог Александр Асафов. Вероятность такого сценария он оценил в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, многое зависит от того, как пройдет встреча Трампа и Зеленского.

«От этих итогов, конечно, много зависит, примет ли Зеленский предложение Трампа и откажется от тех слов, которые он наговорил на прошлой неделе, комментируя Аляску: и про конституционность, и про Донбасс, и так далее. Поэтому давайте подождем итогов встречи, но в теории, да, (трехсторонняя встреча может состояться, — прим. «Ленты.ру»), а как на самом деле, довольно сложно предположить», — поделился Асафов.

Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на чиновника Белого дома сообщила о том, что встреча между Трампом, Путиным и Зеленским после переговоров американского и украинского лидеров в Вашингтоне 18 августа не гарантирована.

До этого президент США выразил намерение организовать встречу в трехстороннем формате 22 августа. По данным Axios, глава Белого дома поделился своими планами с Европой и Украиной в ходе телефонного разговора после встречи на Аляске.

