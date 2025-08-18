Беспилотник ВСУ атаковал Липецкую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Липецкую область. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Речь идет о беспилотнике, который вторгся в российское воздушное пространство. Он был сбит над Липецкой областью в 9:10 по московскому времени, уточнили в министерстве.

Перехваченный летательный аппарат относится к классу беспилотников самолетного типа, подчеркнули в Минобороны. Такие дроны обладают большой ударной мощью и способны преодолевать сотни километров до цели.

ВСУ продолжают атаковать российские регионы на фоне сообщений об обсуждаемом Москвой и Киевом воздушном перемирии. Так, в ночь на 18 августа украинские войска выпустили по России свыше 20 беспилотников. Под ударом оказались семь регионов, в том числе Крым.