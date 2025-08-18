Изъян в Windows не смогли исправить за 10 лет

The Verge: Microsoft за 10 лет не добавила в Windows ночную тему

Корпорация Microsoft за почти 10 лет не смогла добавить полноценный темный режим в операционную систему (ОС) Windows. На это обратило внимание издание The Verge.

Журналисты напомнили, что темная тема в ОС Microsoft появилась почти 10 лет назад — в 2016 году ее добавили в Windows 10. Однако в компании не смогли адаптировать все элементы интерфейса, чтобы в темном режиме они выглядели одинаково. При этом энтузиаст под ником Phantomofearth заметил, что инженеры Microsoft недавно продолжили бороться с этим изъяном.

Phantomofearth обнаружил, что в бета-версии Windows 11 дизайнеры «раскрасили» в черный цвет и его оттенки диалоговые окна, которые появляются при копировании или удалении файлов. Однако полноценно добавить ночную тему пока не смогли — так, кнопки «Продолжить» и «Отменить» все равно имеют белый цвет.

При этом не только кнопки, но и, например, командная строка «Выполнить» все еще осталось белого цвета при активации темного режима. Журналисты The Verge заметили, что не питают особых надежд, что Microsoft добавит нормальную ночную тему в ближайшее время. В качестве примера они привели Apple — конкурент еще в 2018 году решил вопрос с темной темой в macOS.

Ранее корпорация Microsoft объявила, что в ноябре завершится поддержка Windows 11 23H2. Также осенью — в октябре — компания перестанет предоставлять бесплатную поддержку всех версий Windows 10.