В России предупредили о завершении эффекта от пенсионной реформы

Экономист ВЭБ.РФ Клепач предупредил о снижении эффекта от пенсионной реформы

После 2027 года эффект от пенсионной реформы, благодаря которой российский рынок труда получил определенное количество ресурсов, завершится, что негативно повлияет на и без того рекордный дефицит кадров. Об этом говорится в статье главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача, на которую ссылается РБК.

Работа «Дисбалансы в развитии рынка труда» опубликована в журнале «Научные труды вольного экономического общества». В ней эксперт признает, что российский рынок труда разбалансирован, для возвращения ему адекватного вида следует приложить усилия.

Клепач указывает, что именно пенсионная реформа смягчила удар в вопросе кадров, но когда повышение возраста выхода на пенсию завершится, ситуация вернется к тому, что было в 2010-е годы, хотя, возможно, станет даже хуже. Экономист опирается на статистику, в соответствии с которой за 2024 год смертность выросла до 1,82 миллиона человек, а рождаемость упала до 1,22 миллиона при повышении миграционного потока с 200 тысяч до 500 тысяч человек.

В комментарии изданию демограф Игорь Ефремов не согласился с Клепачом, напомнив, что именно пожилые люди сталкиваются с наибольшими сложностями при поиске работы, поэтому вряд ли они сильно повлияли на рынок труда в России.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин указал, что Россия в ближайшие годы вряд ли справится с дефицитом кадров только за счет повышения производительности труда и использования других подобных инструментов. Поэтому подчеркивает эксперт, привлечение трудовых мигрантов необходимо.