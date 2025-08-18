Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:23, 18 августа 2025Экономика

В России предупредили о завершении эффекта от пенсионной реформы

Экономист ВЭБ.РФ Клепач предупредил о снижении эффекта от пенсионной реформы
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Андрей Клепач

Андрей Клепач. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

После 2027 года эффект от пенсионной реформы, благодаря которой российский рынок труда получил определенное количество ресурсов, завершится, что негативно повлияет на и без того рекордный дефицит кадров. Об этом говорится в статье главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача, на которую ссылается РБК.

Работа «Дисбалансы в развитии рынка труда» опубликована в журнале «Научные труды вольного экономического общества». В ней эксперт признает, что российский рынок труда разбалансирован, для возвращения ему адекватного вида следует приложить усилия.

Клепач указывает, что именно пенсионная реформа смягчила удар в вопросе кадров, но когда повышение возраста выхода на пенсию завершится, ситуация вернется к тому, что было в 2010-е годы, хотя, возможно, станет даже хуже. Экономист опирается на статистику, в соответствии с которой за 2024 год смертность выросла до 1,82 миллиона человек, а рождаемость упала до 1,22 миллиона при повышении миграционного потока с 200 тысяч до 500 тысяч человек.

В комментарии изданию демограф Игорь Ефремов не согласился с Клепачом, напомнив, что именно пожилые люди сталкиваются с наибольшими сложностями при поиске работы, поэтому вряд ли они сильно повлияли на рынок труда в России.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин указал, что Россия в ближайшие годы вряд ли справится с дефицитом кадров только за счет повышения производительности труда и использования других подобных инструментов. Поэтому подчеркивает эксперт, привлечение трудовых мигрантов необходимо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал отказ Украины от Крыма и НАТО условием скорого завершения конфликта. На какие уступки готов пойти Зеленский?

    Интимный момент Ди Каприо с молодой моделью попал на фото папарацци

    В России отреагировали на сообщения о создании Украиной баллистической ракеты

    Москвичам пообещали осеннюю погоду в августе

    Раскрыта стоимость самого дешевого авиабилета в России летом

    Шведский игрок «Динамо» пожаловался на критику на родине за выступление в КХЛ

    Боня отказалась от съемок в клипе популярной артистки

    Российский бизнес попросил избавить его от одного вида штрафов

    Минобороны России опубликовало кадры уничтожения подразделения спецназа ГУР ВСУ

    Авиаполк ВС России получил партию Ка-52

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости