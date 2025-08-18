WSJ: В Белом доме Зеленского призвали надеть костюм на встречу с Трампом

Президента Украины Владимира Зеленского призвали надеть костюм на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейского чиновника и источник, имена которых не раскрываются.

По данным издания, Белый дом попросил главу Украины появиться в строгом образе. «На этот раз Белый дом попросил Зеленского надеть костюм и галстук для встречи с президентом. Просьба была передана через ведомство, отвечающее за протокол Белого дома», — говорится в публикации.

Ранее 18 августа Зеленский в базовой футболке встретился со спецпосланником президента США Китом Келлогом.

18 августа в 20:15 по московскому времени Трамп и Зеленский встретятся в Белом доме. После этого состоятся переговоры главы США с лидерами Европейского союза и НАТО.