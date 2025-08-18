Зеленскому предрекли проглатывание горькой пилюли на встрече с Трампом

Эксперт Инглиш: Зеленского ждут тяжелые переговоры с Трампом по Крыму и Донбассу

Президента Украины Владимира Зеленского ждут тяжелые переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом по территориальному вопросу, при этом есть понимание того, что украинскому лидеру придется «проглотить эту горькую пилюлю». Такой исход событий предрек директор по центральноевропейским исследованиям Университета Южной Калифорнии Роберт Инглиш в интервью телеканалу CNN.

«Трамп недвусмысленно дал понять Зеленскому, что ему придется смириться с фактом того, что утраченные территории потеряны в долгосрочной перспективе (...). Какие-либо иллюзии Украины по вопросу возвращения Крыма и большей части Донбасса развеяны», — отметил эксперт.

По словам Инглиша, «за кулисами» все отчетливо осознают, что украинскому президенту придется признать реальность и «проглотить эту горькую пилюлю».

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что Зеленский готов пойти на частичные уступки для разрешения конфликта. Уточняется, что он согласен на мирное урегулирование конфликта по текущей линии фронта. На встрече с Трампом украинский лидер будет добиваться «продуктивного процесса мирного урегулирования без принуждения Украины к выполнению невозможных шагов, таких как вывод войск» из Донбасса.