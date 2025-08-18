Забота о себе
18:35, 18 августа 2025Забота о себе

Желающим взбодриться в непогоду дали совет

Психотерапевт Крашкина: Чтобы взбодриться в непогоду, нужно гулять до 10 утра
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yiu Yu Hoi / Getty Images

Пасмурная погода действительно снижает выработку серотонина и приводит к быстрой утомляемости, рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина. Совет, который поможет желающим взбодриться в непогоду, она дала в беседе с РИАМО.

В непогоду мелатонин начинает вырабатываться раньше и человек чувствует сонливость уже к шести вечера, объяснила причину сонливости Крашкина. Справиться с этим можно уже за неделю, если включить три простых механизма: свет, движение и белок. Даже если на улице пасмурно, врач посоветовала выходить на улицу на 15-20 минут, лучше всего — до 10 утра. Это, по ее словам, запускает биологические часы организма. Если возможности выйти нет, нужно открыть все шторы, включить яркий свет в комнате и использовать лампу дневного света.

Для здоровья, отметила Крашкина, достаточно 20-30 минут быстрой ходьбы в день — такая нагрузка не только тренирует сердце, но и стимулирует выработку эндорфинов. «Главное — чтобы ноги двигались, а голова немного отключилась. Через неделю вы заметите: мысли стали четче, а усталость — не такой глубокой», — добавила она.

Психотерапевт указала также на то, что к августу у многих наблюдается дефицит белка из-за обилия фруктов и овощей в рационе. Белок, необходимый для выработки серотонина и дофамина, она порекомендовала «добирать» на завтрак (яйца, творог, йогурт) и обед (рыба, курица, бобовые). Уже через несколько дней такого питания можно почувствовать, что энергия не «проседает» после обеда.

Ранее врач-психотерапевт Рашид Хамидуллин рассказал, что чаще всего россияне страдают от депрессивных и тревожных расстройств. Некоторые ощущают нехватку воздуха, учащенное сердцебиение, утомляемость и трудности с концентрацией внимания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
