Жители 66-летнего российского дома пожаловались на рассыпающиеся квартиры

Жители Новосибирска пожаловались, что их квартиры крошатся из-за ветхой крыши

Жители одного из домов Новосибирска пожаловались, что их квартиры крошатся из-за ветхой крыши. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash Siberia.

Речь идет о доме 1959 года постройки, расположенном по адресу улица Тельмана, 18. По информации источника, несмотря на просьбы жильцов, в нем ни разу не проводили капремонт. Состояние здания при этом трудно назвать удовлетворительным. По словам жильцов, многие из которых — инвалиды, из-за протекающей крыши разрушается фасад и выпадают кирпичи, а в некоторых квартирах обваливаются целые комнаты. Новосибирцы боятся, что из-за постоянных потопов может загореться ветхая проводка.

Между тем власти не торопятся помочь жильцам. В сентябре прошлого года новосибирцы заказали техническое заключение, однако в местном министерстве ЖКХ им ответили, что подобных домов много. Помимо этого, жители обратились в Следственный комитет с требованием улучшить им жилищные условия.

