Аксенов раскрыл подробности подготовки предотвращенного теракта на Крымском мосту

Аксенов: Пытавшиеся подорвать Крымский мост везли 130 килограмм взрывчатки

Террористы, которые пытались подорвать Крымский мост, перевозили для этого 130 килограмм взрывчатки. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

«Были предприняты попытки опять подорвать мост — 130 килограмм взрывчатки, замаскированные в автомобиле под батарею, обнаружила Федеральная служба безопасности. Все это было залито — то есть как бы на самом деле замаскирован», — сказал Аксенов.

По его словам, автомобиль, который перевозил взрывчатку для теракта, пересек границы многих стран Европы. Других подробностей глава Крыма не привел.

18 августа ФСБ сообщило о пресечении новой попытки организации теракта на Крымском мосту. Силовики нашли мощное самодельное взрывное устройство в автомобиле Chevrolet Volt, который прибыл с Украины в Россию транзитом. Служба также опубликовала кадры задержания предполагаемых организаторов теракта.

Первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвался грузовой автомобиль, загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава и обрушилось два автомобильных пролета. Затем ВСУ пытались атаковать сооружение 17 июля 2023 года — подрыв моста произошел при помощи надводных дронов.