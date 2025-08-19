Россия
12:24, 19 августа 2025

Алаудинов заявил о превосходстве России по БПЛА

Алаудинов заявил о превосходстве России по БПЛА, позволяющем выбить ресурсы ВСУ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил о превосходстве России по беспилотным летательным аппаратам, позволяющем выбить ресурсы Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

В интервью агентству он отметил, что Россия сделала значительный рывок в развитии беспилотной авиации. По данным Алаудинова, в России производят дроны, рассчитанные на дальние дистанции.

«За счет этого мы, как говорится, можем выбивать всю логистику, инфраструктуру противника», — пояснил чеченский командир.

По мнению Алаудинова, Россия по производству беспилотников вырвалась далеко вперед от остальных государств.

До этого он рассказал, что ВСУ почти прекратили контратаки у границы с Белгородской областью.

Алаудинов тогда заверил, что ситуация в зоне ответственности «Ахмата» на границе с Белгородской областью и на ее стыке с Курской стабилизировалась.

