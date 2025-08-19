Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:58, 19 августа 2025Мир

Американский телеканал высказался об отмене интервью Зеленского

Fox News: Зеленский после переговоров отказался от интервью и покидает Вашингтон
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Global Look Press

Американский телеканал Fox News подтвердил отмену интервью президента Украины Владимира Зеленского.

По словам ведущего телеканала Брета Байера, Зеленский отказался от интервью после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

«Только что узнал, что президент Украины не приедет сюда для специального выступления сегодня вечером после марафона в Белом доме», — рассказал он. Байер добавил, что Зеленский покидает Вашингтон.

Ранее об отмене интервью сообщал телеканал BBC.

До этого Зеленский назвал «очень хорошими» переговоры с Трампом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о готовности Путина встретиться с Зеленским

    Влюбленная надзирательница тайно занималась сексом с заключенным

    Xiaomi выпустила беспроводной телевизор

    Мужчин предупредили о разрушительных последствиях удара в пах для потенции

    Премьер Британии оценил итоги встречи с Трампом и Зеленским в Белом доме

    Американский телеканал высказался об отмене интервью Зеленского

    На Украине сообщили о массированном ударе по газовой инфраструктуре

    Вэнс и Рубио будут координироваться с Россией и Украиной

    Фон дер Ляйен прокомментировала встречу с Трампом и Зеленским

    В США обозначили возможные сроки встречи Путина и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости