Американский телеканал высказался об отмене интервью Зеленского

Fox News: Зеленский после переговоров отказался от интервью и покидает Вашингтон

Американский телеканал Fox News подтвердил отмену интервью президента Украины Владимира Зеленского.

По словам ведущего телеканала Брета Байера, Зеленский отказался от интервью после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

«Только что узнал, что президент Украины не приедет сюда для специального выступления сегодня вечером после марафона в Белом доме», — рассказал он. Байер добавил, что Зеленский покидает Вашингтон.

Ранее об отмене интервью сообщал телеканал BBC.

До этого Зеленский назвал «очень хорошими» переговоры с Трампом.