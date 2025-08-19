Армения и Иран откроют второй мост после угроз Тегерана

Ереван и Тегеран достигли соглашения об открытии второго моста

Армения договорилась с Ираном об открытии второго моста через реку Аракс. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян после переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает ТАСС.

«Принимая во внимание увеличивающиеся изо дня в день объемы товарооборота между нашими странами, нами была достигнута договоренность об открытии второго моста на армяно-иранской границе», — сказал он.

По словам Пашиняна, соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС откроет новые возможности для бизнеса двух стран. Оно было подписано в декабре 2023 года и вступило в силу 15 мая 2025 года.

Ранее стало известно, что Армения и США создадут совместную компанию для контроля над «мостом Трампа». В публикации уточняется, что «условия согласованы с Ираном, а его опасения по безопасности учтены».