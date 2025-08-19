Бездомную экс-модель сняли на улице с часами Rolex

Бездомную американскую экс-модель Лони Уиллисон сняли на улице с часами Rolex

Бездомную американскую экс-модель Лони Уиллисон сняли на улице с роскошным аксессуаром. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Папарацци запечатлели бывшую жену звезды сериала «Спасатели Малибу» Джереми Джексона на улице в Беверли-Хиллз. Она предстала перед камерой в бежевой майке, коричневых легинсах и черных кедах бренда Converse.

Также 41-летняя экс-манекенщица надела бордовую бейсболку козырьком назад, повязала на бедра голубую рубашку и взяла с собой сумки с вещами. При этом она продемонстрировала цепочку с кулоном на шее, несколько браслетов и часы люксовой швейцарской марки Rolex.

Уиллисон вышла замуж за Джексона в 2012 году, однако после серии ссор пара распалась. Ее последним местом работы была клиника косметической хирургии, где она трудилась в качестве ассистентки. В 2016 году у девушки случился нервный срыв, в результате она потеряла работу, квартиру, машину и оказалась на улице. В 2018 году модель пропала после неудачной попытки друзей отправить ее в реабилитационный центр из-за пристрастия к наркотикам и алкоголю.

Уиллисон отказывалась от предложений о помощи, заявляя, что ни в чем не нуждается и никого не хочет видеть. «Я могу жить одна. У меня есть все, что мне нужно, прямо здесь», — заявляла она. Экс-манекенщица отмечала, что деньги для себя она находит, а еду берет в мусорных баках и возле магазинов.

В декабре 2024 года Лони Уиллисон попала в объективы папарацци у мусорки в Лос-Анджелесе.

