Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» умер в возрасте 59 лет

Бывший игрок хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константин Полозов умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале уфимской команды.

Причины смерти экс-игрока не уточняются. «"Салават Юлаев" выражает искренние соболезнования родным и близким Константина Александровича», — говорится в сообщении.

Бывший вратарь уфимской команды Андрей Василевский рассказал ТАСС о том, что Полозов боролся с онкологическим заболеванием. «В прошлом году перенес операцию. До последнего дня он активно находился в рабочем процессе», — рассказал экс-хоккеист.

Полозов провел за «Салават Юлаев» 15 сезонов. После окончания карьеры он работал главным тренером клубов «Толпар» и «Торос». Вместе с последними он стал чемпионом ВХЛ.