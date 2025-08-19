Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ольга Данилович
Завтра
00:00 (Мск)
Мирра Андреева
US Open — микст
Спартак Тм
Сегодня
19:15 (Мск)
Металлург Лп
Fonbet Кубок России|1/128 финала
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Осасуна
Испания — Примера|1-й тур
Ференцварош
Сегодня
22:00 (Мск)
Карабах
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
Базель
Завтра
22:00 (Мск)
Копенгаген
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
Рейнджерс
Сегодня
22:00 (Мск)
Брюгге
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
Фенербахче
Завтра
22:00 (Мск)
Бенфика
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
14:14, 19 августа 2025Спорт

Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» умер в возрасте 59 лет

Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» Константин Полозов умер в возрасте 59 лет
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Бывший игрок хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константин Полозов умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале уфимской команды.

Причины смерти экс-игрока не уточняются. «"Салават Юлаев" выражает искренние соболезнования родным и близким Константина Александровича», — говорится в сообщении.

Бывший вратарь уфимской команды Андрей Василевский рассказал ТАСС о том, что Полозов боролся с онкологическим заболеванием. «В прошлом году перенес операцию. До последнего дня он активно находился в рабочем процессе», — рассказал экс-хоккеист.

Полозов провел за «Салават Юлаев» 15 сезонов. После окончания карьеры он работал главным тренером клубов «Толпар» и «Торос». Вместе с последними он стал чемпионом ВХЛ.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    «Это уже серьезно». Где может пройти встреча Путина и Зеленского и что о ней известно?

    Швейцария предложила Путину «иммунитет» для встречи с Трампом и Зеленским

    Пользователям Windows 10 разослали 60-дневное предупреждение

    Российские войска уничтожили украинских офицеров в Сумской области

    Лавров высмеял европейцев за слова о неспровоцированном нападении на Украину

    В российском городе улицу назвали в честь погибшего при теракте генерала Кириллова

    Россиянин нокаутировал ушедшую без его разрешения в бар жену и попал на видео

    Врач предложила включить в меню один доступный продукт ради профилактики рака и гипертонии

    Лавров рассказал о реакции США на его свитер с надписью «СССР»

    Украинский посол назвал ценностью Киева для НАТО умение «убивать русских»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости