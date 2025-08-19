Число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области возросло

МЧС: Число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области возросло до 25

Число жертв взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области выросло до 25. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

«В Рязанской области извлечено тело еще одного погибшего. По уточненной информации, пострадали 158 человек, из них 25 погибли», — говорится в публикации.

Ранее губернатор Павел Малков объявил 18 августа в регионе днем траура. Он также сообщил, что принял решение о выплате семьям жертв взрыва по 1 567 500 рублей. Кроме того, пострадавшие получат от 313 500 до 627 000 рублей в зависимости от травм.

Мощный взрыв на заводе по производству синтетических волокон в поселке Лесное прогремел 15 августа. По неподтвержденной официально версии, произошла детонация боеприпаса, полностью разрушившая здание порохового цеха.