15:37, 19 августа 2025Забота о себе

Дачникам назвали способ избавиться от надоедливых ос

Пчеловод Гриффитс: Ос можно ловить на яблочный уксус и сахар
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Пчеловод Майкл Гриффитс назвал дачникам способ избавиться от надоедливых ос на участке. Его рекомендацию опубликовало издание Mirror.

По словам Гриффитса, ос следует по возможности не трогать, поскольку они представляют собой «полезных хищников и опылителей растений». Однако он признал, что в конце лета эти насекомые могут создавать проблемы в садах и нанести вред пчелам. Пчеловод предупредил, что можно потерять целые колонии пчел из-за ос, которые грабят ульи или поедают насекомых.

Для изготовления ловушки для ос пчеловод использовал большую пластиковую бутылку, от которой отрезал верх. Затем он перевернул отрезанный верх, чтобы получилась воронка, и вставил его в нижнюю часть бутылки. «Вам нужно наполнить воронку половиной стакана воды, половиной стакана яблочного уксуса, половиной стакана сахара и несколькими каплями средства для мытья посуды», — посоветовал он.

Гриффитс добавил, что все компоненты нужно тщательно перемешать и поставить или повесить ловушку в саду в месте, где осы наиболее активны.

Ранее эксперты предложили дачникам защищать газон с помощью корицы. Эта специя, по их словам, может не только отпугнуть муравьев, тлю и комаров, но также помешать насекомым откладывать яйца.

