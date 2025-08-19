Девочки-подростки избили инвалида в российском городе

СК возбудил дело против двух девочек-подростков, избивших инвалида в Иркутске

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве против двух девочек-подростков, которые избили инвалида в Иркутске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным ведомства, преступление было выявлено во время мониторинга сети. На ролике, опубликованном в интернете, видно, как школьницы избивают мужчину. Предварительно, у него имеется инвалидность.

Другие подробности пока не сообщаются. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Татарстане десятилетний школьник повалил на землю женщину и избил ее.